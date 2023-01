Al Nassr | Cristiano Ronaldo torna subito a giocare in Europa? La notizia

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Potrebbe non essere finita la storia diin Champions League. A pochi giorni dalla firma del contratto con l’Al, spunta una clausola presente nel contratto monstre di CR7.ritorno Newcastle CR7, il ritorno inè possibile: le condizioni In base a quanto riportato da Marca, il portoghese potrebbe fare ritorno in, precisamente alla corte del Newcastle. Qualora il club inglese, attualmente terzo in Premier League, dovesse qualificarsi per la Champions League 2023-2024 potrebbe accogliere l’ex Manchester United. Il tutto avverrebbe con la formula del prestito per un anno. Un anno in cuipotrebbe aggiungere pagine alla storia che lo lega alla massima competizione europea per club. Francesco Flaùto