Ai sudditi non sono sfuggiti alcuni dettagli dell' ultima foto di famiglia La regina | intanto | decide di affrontare l' argomento in pubblico

Leggi su amica

(Di lunedì 2 gennaio 2023) C’è grossa crisi alla corte di Danimarca. Una crisi evidente anche nell’ultimo ritratto ufficiale. E laMargherita non ha potuto evitare di parlarne nel discorso di fine anno… (: Getty) L’apparenza, spesso, inganna. Non nel caso, però,a Royal Family danese. Da quando è emersa la crisi familiare in corso alla corteMargherita, infatti, ogni occasione è buona per confermare le tensioni che cia palazzo. Persino nei ritratti ufficiali. I Reali danesi e la crisi diEd proprio l’ultimo ritratto ufficiale diffuso da palazzo la conferma che le cose, nella Royal Family danese, non vadano affatto bene. Come si vede qui sotto, l’immagine tutto trasmette tranne che armonia.