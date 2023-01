TGCOM

Leggi Anche New York, tre agenti feriti a Times Square in attaccomachete Secondo il quotidiano americano, Bickford è stato radicalizzato di recente e ha poi pianificato il suo attentato nella ...BARI - Mentre l'ultima gravedi una giovane israeliana presso la stazione Termini in quel di Roma rilancia l'allarme ... In totale sono state 215.162 le persone controllate,un aumento ... Aggressione con machete a Times Square, "atto di estremismo islamico" Trevor Bickford, il 19enne arrestato per aver aggredito con un machete tre agenti alla vigilia di Capodanno a Times Square, ha viaggiato dalla sua casa nel Maine sino a New York per colpire la polizia ...Il 19enne Trevor Bickford ha viaggiato dalla sua casa nel Maine sino a New York per colpire la polizia in un atto di jihadismo ...