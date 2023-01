Afragola | ucciso a Capodanno davanti alla salumeria | Luigi Mocerino era legato a clan emergenti

Agenzia ANSA

Leggi anche Donna massacrata in casa, marito in condizioni disperate: fermata la figlia Diletta Miatello Agguato a poche ore dal Capodanno, uomo inseguito etra la folla: orrore adLa ...... ecco chi è l'influencer russa - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow MIGLIAIA DI PERSONE Capodanno, da Roma a Milano: l'Italia accoglie il 2023 IN PIENO CENTRO(Napoli), 37enne... Agguato di Capodanno, uomo ucciso ad Afragola Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Omicidio Afragola oggi il 38enne Luigi Mocerino è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. L'uomo aveva precedenti penali per droga.