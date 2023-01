AEW | Arrivano le reazioni del backstage riguardo ai commenti di Dax Harwood su CM Punk ed Elite

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Come ben sappiamo, negli ultimi mesi ha tenuto banco la vicenda accaduta neldi All Out tra CMe l’: il gruppo capitanato da Kenny Omega è tornato a lottare in AEW dopo essere stato sospeso, mentre, complice un infortunio, è ancora fuori dalle scene e non si hanno ancora certezze sul suo futuro. Nelle ultime settimane erano arrivati anche idi Dax, membro degli FTR e amico di CM, che auspicava una tregua tra le parti. LeSecondo quanto riportato dal Wrestling Observer Radio, molte persone all’interno delAEW non sono rimaste soddisfatte dalle parole di Dax. Infatti, molte top star non vorrebbero rivederenella compagnia, poiché questi è ...

AEW: Non arrivano buone notizie per New Year's Smash 2022, ascolti in calo
Ascolti in calo per l'ultimo grande show della AEW del 2022, New Year's Smash non riesce a replicare il risultato di settimana scors ...