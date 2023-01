Aereo perde contatto radio e scatta l' allarme | decollo immediato per 2 Eurofighter | cosa è successo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Duedell' Aeronautica Militare sono decollati in servizio d'dalla base aerea di Istrana lunedì pomeriggio, perché un velivolo civile Cessna 525 decollato da Palma di Mallorca e ...

... che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico', si legge nel tweet pubblicato dal profilo ufficiale dell'Aeronautica. Dopo aver raggiunto il velivolo ed averlo scortato per un ...L'Aeronautica Militare assicura 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la sorveglianza dello SpazioNazionale, mediante un complesso sistema di difesa aerea integrato ... Aereo Cessna perde i contatti radio: i caccia Eurofighter lo intercettano nei cieli di Parma ISTRANA - Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 gennaio, una coppia di velivoli caccia intercettori Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme, sono decollati ...