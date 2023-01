Tutto Napoli

Un mercato apatico, rarefatto, all'insegna della linea verde e con unche ancora si leccava le ... E con uno statusindifferente: svincolato . Una posizione che, a meno chesi tratti di un ...Calciomercato Napoli - Cambiano gli scenari di mercato a gennaio per il Napoli , perché si va verso la permanenza di Diego Demme : Giuntoli e Spallettivogliono toccare gli equilibri, puntano alla permanenza di Demme che sembra ormai proiettato a restare, salvo offerte così allettanti da trasformare gli scenari. Calciomercato Napoli, il futuro di ... ADL alza il muro: non cederà Osimhen nemmeno per offerte a tre cifre ForzAzzurri.net - Repubblica - ADL non cambia idea e blinda Osimhen: non bastano offerte a tre cifre. Victor Osimhen è uno dei giocatori del Napoli con più pretendenti, e ...Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che racconta di possibili tentazioni dalla Premier League per l'attaccante nigerniano.