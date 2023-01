Addio all’ingegnere piemontese Luigi Bussolino | pioniere dell’astronautica

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Morto a 75 anni l’ingegnere. Laureato al Politecnico di Torino nel 1973, lavorò all’ufficio Ricerche sistemi spaziali di Aeritalia, partecipando a vari programmi italiani e internazionali, a partire dal primo satellite italiano per le telecomunicazioni Sirio. Si è occupato di missioni su Marte, Venere e Mercurio e della progettazione di satelliti, sonde e moduli con astronauti a bordo. Nel 2001, in relazione ai numerosi studi sugli asteroidi pericolosi per la Terra compiuti dal 1995, il suo nome è stato assegnato all’asteroide 14947 e catalogato poi dalla Nasa Jpl. Membro dell’Accademia Internazionale di Astronautica dal 2008, l’anno dopo fu nominato Cavaliere al Merito della Repubblica. Rosario oggi alle 19 nella parrocchiale di Sant’Antonio a ...

