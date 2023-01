Addio al Papa che cambiò la storia | Ratzinger così diverso da Bergoglio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Caro direttore, in extremis, l'ultimo giorno, dell'anno Benedetto XVI è "giunto alla casa del Signore" dai suoi vecchi amici.aveva immaginato il suo congedo terreno: "Perché non mi preparo alla fine ma a un incontro poiché la morte apre alla vita, a quella eterna, che non è un infinito doppione del tempo presente, ma qualcosa di completamente nuovo". Un gigante minuto. È racchiusa tutta in questo ossimoro l'impressione che ebbi dila prima volta che lo incontrai. Accadde nel secolo scorso a Palazzo Giustiniani, nello studio del presidente Andreotti: a un certo punto fece ingresso Patrizia Chilelli, la sua fedele assistente, per annunciare la visita del cardinale Joseph, allora Prefetto per la Dottrina della Fede, il temuto Sant' Uffizio. Andreotti, al solito, scattò come una molla dirigendosi verso la porta ...