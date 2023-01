Adani in ginocchio per l' Argentina | ecco cosa è successo

Adnkronos

... composti, all'evento storico, il suddetto, all'esecuzione di Montiel, si è inginocchiato, ... Daniele in, come nella scultura del Bernini, il profeta implorante. Questa la nuova Rai ...Il video è stato postato dallo stessosu Instagram, come modo per augurare un buon 2023 ai suoi fan. Video di LaPresse. Mondiali 2022, Adani in ginocchio e la preghiera a Maradona - Video Il telecronista Rai ha pubblicato un video che lo ritrae mentre guarda il rigore decisivo dell'Argentina. Adani è in ginocchio e soffre poi la festa ...Lele Adani non ha mai nascosto la preferenza verso l'Argentina e Leo Messi: la reazione del commentatore durante la lotteria dei rigori ...