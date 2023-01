A San Pietro | per l' ultimo saluto a Benedetto XVI

Il corpo esposto nella basilica in Vaticano per il saluto dei fedeli. I funerali si terranno il 5 gennaio alla presenza di Papa ......93.500 106.000 Vallo Di Diano 87.900 Vietri su Mare 90.000 Frequenze Virgin Radio Emilia Romagna Bellaria 104.500 106.000 Bologna 106.500 98.500 Bondeno 92.700 Carpi 88.800 Castel106.000 ...Papa Ratzinger, la giornata in diretta. Da oggi fino a mercoledì il feretro di Benedetto XVI sarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli.Inizia oggi il “lungo addio” a Benedetto XVI, il papa emerito morto la mattina del 31 dicembre all’età di 95 anni. Da oggi e fino a mercoledì il feretro di Joseph Ratzinger sarà esposto per l'omaggio ...