A Rocca Priora arriva una base operativa del “Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” Avrà sede al chilometro 28 | 500 di Via Tuscolana

Rocca Priora – Ancora chiuso il Centro Anziani inaugurato l'8 dicembre. Minoranza: "Cittadini presi in giro" Meteo per Lunedì 2 Gennaio 2023, Rocca Priora. Giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, temperatura minima di 6°C e massima di 10°C ...Rocca Priora, meteo per Domenica 1 Gennaio 2023. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 5°C e massima di 13°C ...