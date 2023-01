a bagheria | in provincia di palermo | una diciassettenne ha strangolato la madre

Today.it

Una donna di 55 anni, Teresa Spanò, insegnante elementare, è stata trovata morta nel suo appartamento di Bagheria, in provincia di Palermo. La figlia 17enne, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato di aver ucciso la madre al culmine di un conflitto. Da tempo ci sarebbero stati gravi conflitti tra madre e figlia e una "situazione di conflitto cronico" secondo quanto emerso dopo l'interrogatorio. La ragazzina è stata fermata per omicidio.