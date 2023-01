60.000 fedeli in fila a San Pietro per il saluto a Benedetto XVI

RSI.ch Informazione

- Da stamane la salma del Papa Emerito è esposta all'interno della basilica. Tra le prime visite, quelle del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni. I funerali, presieduti da ...Secondo la Gendarmeria vaticana, solo nella mattinata di lunedì sono stati circa 40.che hanno reso omaggio a Benedetto XVI e diverse migliaia si sono messi in fila fino alle ore 19:00 quando l'accesso alla Basilica di San Pietro in Vaticano è stato chiuso. Viene riaperto ... L'omaggio di Mattarella e Meloni a Ratzinger Secondo la Gendarmeria vaticana, sono circa 40 mila i fedeli che hanno reso omaggio questa mattina a Benedetto XVI. Il dato è aggiornato alle 14 ed è desti ...La Gendarmeria vaticana ha parlatodi 40 mila persone solo nella mattinata di lunedì venute in San Pietro per vedere la salma del Papa emerito ...