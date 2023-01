220mila euro col reddito di cittadinanza | così la camorra prendeva il sussidio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Gli indagati sono tutti connessi tra di loro da vincoli di parentela e legati in qualche modo a clan malavitosi del napoletano

Il Denaro

E' di circal'importo che i carabinieri hanno sequestrato a 20 persone che avrebbero vincoli di parentela con esponenti di clan del Napoletano: somma che i destinatari del provvedimento emesso dal ...... in secondo luogo, cancellare l'obbligo di firma digitale sul bilancio per tutti gli Ets con importi inferiori a, coerentemente con il fatto che già le norme del CTS per questi enti (che ... Reddito di cittadinanza ai parenti dei boss: sequestrati 220 mila ... E’ di circa 220mila euro l’importo che i carabinieri hanno sequestrato a 20 persone che avrebbero vincoli di parentela con esponenti di clan del Napoletano: somma che i destinatari del provvedimento e ...Familiari dei clan di camorra incassavano il Reddito, sequestro da 200mila euro. Stamattina i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata h ...