(Di lunedì 2 gennaio 2023) Gli eventi datati 2Nei giorni del ricordo e della commozione per Pelé rivolgiamo un pensiero anche a Ladislao Mazurkiewicz, considerato uno dei più grandi portieri di tutti i tempi e semifinalista con la ‘Celeste’ al Mondiale del 1970. Spentosi il 22013, conquistò una Copa America, una Libertadores, un’Intercontinentale e quattro campionati dell’Uruguay. Il giorno della sua morte coincise con il centenario dalla nascita di Giovanni Busoni, scudettato con il Bologna nel 1937 che indossò pure le maglie di Torino, Livorno e Napoli. Esattamente quarant’anni fa nel massimo campionato andava in scena la quattordicesima giornata, con Sandro Tovalieri portato per la prima volta in panchina (Roma-Genoa). Quel dì Ruben Buriani realizzava l’ultima rete in Serie A. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Meteo Giornale

Il corpo esposto nella basilica in Vaticano per il saluto dei fedeli. I funerali si terranno il 5alla presenza di Papa ...Dal 1°ufficialmente la Croazia è entrata nell'Area Euro e nell'area Schengen , al termine di un lungo cammino di ricostruzione e ripresa post - bellica e del progressivo avvicinamento all'Europa, ... Meteo Napoli, la Neve di Gennaio 2023 Via alla finestra invernale di calciomercato, chiusura prevista il 31 gennaio. Oggi le visite mediche del nuovo portiere del Milan, il colombiano Vasquez, arrivato ieri sera in Italia. Quo tutte le ...Ma Vasquez non blocca l’arrivo di un altro portiere a gennaio come occasione last minute, probabilmente in prestito. E allora le gerarchie saranno da chiarire meglio, ma non ora: prima bisognerà ...