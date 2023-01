2 gennaio 1994 | quando l’Atalanta conquistò l’unico successo esterno a San Siro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’unica vittoria delin trasferta nel: uncontro l’Inter a Sannel pieno della crisi La stagione 1993perè stata una delle più disastrose per tanti fattori: dalle ambizioni UEFA con Guidolin e Sauzee alla retrocessione tra crisi e cambio di proprietà. In un clima di contestazione e risultati deludenti, paradossalmente i nerazzurri riuscirono a conquistare l’unica vittoria esterna stagionale contro una big. 2, i bergamaschi sono ancora in zona retrocessione, ma c’è ancora qualche speranza vista la vittoria casalinga contro il Genoa. Si va a Sancontro l’Inter temendo una disfatta, ma i bergamaschi sorprendono sotto tutti i punti di vista. Al 15? Magoni porta in ...