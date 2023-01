Agenzia ANSA

Oltre centomilasbarcati in Italia nell'ultimo anno, con gli sbarchi che sono proseguiti incessanti anche nella notte di San Silvestro e fino all'alba a Lampedusa mentre la Geo Barents, nave di Medici Senza ...Sono stati oltresbarcati in Italia nel corso del 2022 . Secondo i dati aggiornati diffusi dal Viminale, dal primo gennaio al 30 dicembre dello scorso anno sono arrivate nel nostro Paese 104.061 ... 100mila migranti arrivati in 2022, anche a Capodanno - Italia Oltre centomila migranti sbarcati in Italia nell'ultimo anno, con gli sbarchi che sono proseguiti incessanti anche nella notte di San Silvestro ...Cronaca - Ong , ecco la prima "disobbeddienza". La nave Geo Barents di Medici senza frontiere (Msf) cambia rotta: la segnalazione di una barca in pericolo stata ...