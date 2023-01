Zelensky e Putin festeggiano il primo dell'anno scambiandosi bombe e missili. La fine delle ostilità resta un miraggio ...

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 1 gennaio 2023) Dopo dieci mesi, la guerra in Ucraina continua e ad oggi nulla lascia presagire ladel conflitto, se non altro nel breve termine viste le posizioni di. Del resto neanche la notte di Capodanno ha fermato lecon Mosca che ha martellato le principali città del Paese, lanciando ben 31 attacchistici, 12 raid aerei e oltre 70 attacchi terrestri, mentre l’esercito ucraino ha risposto respingendo gli attacchi russi vicino a nove villaggi. A renderlo noto è lo Stato MaggioreForze Armate di Kiev, come riporta Ukrinform, secondo cui il Cremlino continua a prendere di mira le infrastrutture civili nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kiev, Khmelnytskyi, Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kherson. Fortunatamente in questa notte di combattimenti non ci ...