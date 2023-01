WWE | Record in vista per gli ascolti di SmackDown | si prevede il miglior dato dal 2020!

(Di domenica 1 gennaio 2023) Glipreliminari di WWEpubblicati sabato da Brandon Thurston di Wrestlenomics sono molto interessanti. Secondo questo report, infatti, glidel 30 dicembre sono stati di 2.441.000 spettatori. Thurston ha anche osservato che la proiezione finale potrebbe aggirarsi intorno ai 2,6 milioni di telespettatori, il che significa che sil’audience più alta didalla fine del 2020. Un fine anno con il botto Durante la puntata di venerdì di, John Cena è tornato a fare squadra con Kevin Owens per sconfiggere Sami Zayn della Bloodline e l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns nel main event. Non sorprende che nei dati di Wrestlenomics si riscontri che la seconda ora è stata leggermente piùdella ...

Zona Wrestling

Gli Usos entrano nella storia dellaIl precedenteapparteneva proprio al New Day, campioni per ben 483 giorni . La vittoria è arrivata al termine di un match molto combattuto quando gli ...... ha appena stabilito un nuovo, ma in questo caso il wrestling c'entra ben poco. Il Guinness dei primati ha riconosciuto all'attore e superstar della(World Wrestling Entertainment) il ... WWE: Kofi Kingston inarrestabile, potrebbe battere un incredibile record ad NXT: Deadline Gli ascolti preliminari di "WWE SmackDown" pubblicati sabato da Brandon Thurston di Wrestlenomics sono molto interessanti. Secondo questo report, infatti, gli ascolti del 30 dicembre sono stati di 2.4 ...Il 10 giugno del 2022 Gunther ha sconfitto Shinsuke Nakamura in un match valevole per l’Intercontinental Championship, portandosi a casa un titolo che a detta di molti in quel momento aveva bisogno di ...