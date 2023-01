WWE | Ex Superstar e top star delle indies sembra fare sul serio | pronto il suo ritorno alla Rumble?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 1 gennaio 2023) La WWE ha molte exsulla scena indie eche una di loro sia pronta a. E quale migliore occasione se non la Royalper compiere un clamoroso come back? Tra tutti, la Rissa Reale è tra i match preferiti dai fan WWE, data l’alta possibilità di vedere esordi o ritorni a sorpresa nel corso del match a 30 uomini, e pare che stavolta tocchi ad un ex che si è fatto un grandissimo nome nelle federazioni indipendenti, dopo il suo inaspettato licenziamento. Infatti, Matt Cardona, conosciuto a Stamford come Zack Ryder, ha lasciato intendere piuttosto eloquentemente una sua apparizioneRoyal, che si terrà il 28 gennaio: 2022…without a doubt…my favorite year of my career. This run was never about proving ...