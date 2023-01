WTA Auckland su SuperTennis | Gauff e quattro campionesse Slam al via

OA Sport

Cori Gauff guida il main draw dell'ASB Classic, ildiche torna in calendario per la prima volta dal 2020 e sarà trasmesso, come tutto il circuito femminile, su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 2 gennaio per il250 di2023. Spicca il ritorno in campo di Venus Williams, che tornerà a giocare un match ufficiale dallo US Open. La sua avversaria sarà la connazionale Volynets, proveniente dalle ... WTA Auckland 2023: il tabellone. Elisabetta Cocciaretto al via, presenti Gauff e Venus Williams Cori Gauff guida il main draw dell'ASB Classic, il WTA di Auckland che torna in calendario per la prima volta dal 2020 e sarà trasmesso, come ...Niente da fare per Sara Errani, fermatasi nell’ultimo turno delle qualificazioni del WTA di Auckland. Sul cemento neozelandese Sarita si è dovuta arrendere alla svizzera, naturalizzata spagnola, Rebek ...