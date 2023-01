Wta Auckland 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 2 gennaio con Venus Williams

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ecco il, glie l’didiper il Wta 250 di. Spicca il ritorno in campo di, che tornerà a giocare un match ufficiale dallo US Open. La sua avversaria sarà la connazionale Volynets, proveniente dalle qualificazioni. In campo anche le teste di serie tre e quattro, ovvero la canadese Fernandez e la statunitense Pera. Di seguito l’dicompleto. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY STADIUM Dalle ore 03:00 – Zhu vs (6) Brengle A seguire – (WC) B. Fruhvirtova vs (3) Fernandez A seguire – (Q) Volynets vs (WC) V.A seguire – (4) Pera vs (Q) ...

OA Sport

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Gauff vs Maria Xinyu Wang vs (WC) Kenin Q vs (WC) V. Williams Zhu vs (6) Brengle (4) Pera vs Q Raducanu vs L. Fruhvirtova Zidansek vs Davis Q vs (7) ...Sara Errani non si è qualificata per il250 di2023 . Giunta al turno decisivo delle qualificazioni grazie alla vittoria su Yang, l'azzurra si è arresa in due rapidi set alla spagnola Rebecca Masarova . Nulla da fare per Sarita,... WTA Auckland 2023: il tabellone. Elisabetta Cocciaretto al via, presenti Gauff e Venus Williams Il tabellone del Wta 250 di Auckland 2023, torneo che apre il nuovo anno sul cemento neozelandese, in programma dal 2 all'8 gennaio.Niente da fare per Sara Errani, fermatasi nell’ultimo turno delle qualificazioni del WTA di Auckland. Sul cemento neozelandese Sarita si è dovuta arrendere alla svizzera, naturalizzata spagnola, Rebek ...