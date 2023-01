WTA Auckland 2023 | il tabellone Elisabetta Cocciaretto al via | presenti Gauff e Venus Williams

(Di domenica 1 gennaio 2023) Anche il WTA 250 diesprime il suoprincipale, che è uscito nella notte e già ricomprende il novero integrale delle giocatrici che sono riuscite a superare le qualificazioni. L’ASB Classic è un evento ormai storico, e che soprattutto torna dopo due anni di stop. L’ultima vincitrice è stata Serenanel 2020. Di ex campionesse, però, se ne trovano tre: Lauren Davis (2017), Sloane Stephens (2016, e torna da numero 2 del seeding) e soprattutto, qui capace di vincere nel 2015. La sorella maggiore di Serena non ha nessuna intenzione di ritirarsi, almeno per il momento, pur avendo ovviamente visto il ranking crollare in virtù della pochissima attività nel 2022 (e non porta a casa un match da Wimbledon 2021). Calendario tennis femminile: date, ...

Errani sorride ad, Stefanini no Parallelamente alla United Cup - evento misto per nazioni, alla sua prima edizione - sono in corso anche le qualificazioni per i primi tornei ATP edella ...MONTEPREMI2502023 IN AGGIORNAMENTO* *La suddivisione del prize money non è stata ancora ufficializzata. Di seguito quella del 2020. PRIMO TURNO - 2.140 (1 punto) SECONDO TURNO - 3.330 (... A Pune avanzano i Next Gen Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Bondar rimonta Paolini sul più bello ad Adelaide. Errani sorride ad Auckland, Stefanini no ...