WhatsApp dal 1° gennaio 2023 smette di funzionare su 49 modelli di smartphone

Sky Tg24

Più di 40 smartphone , tra cui due modelli iPhone e sette Samsung Galaxy, diranno addio aallo scadere del 31 dicembre 2022. Da gennaio 2023, infatti,, l'app di messaggistica più famosa al mondo smetterà di funzionare su tutti quei dispositivi nei quali è presente una versione di software considerata ormai obsoleta e non in grado quindi di ...Auguri a tutta la sua famiglia, a cominciare dalla mamma Gloria epapà Andrea , e un affettuoso ... Facebook Twitter EmailEvernote Telegram WhatsApp da oggi smette di funzionare su 49 modelli di smartphone: ecco quali We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Annuncio vendita Volvo XC90 D4 Geartronic 7 posti Business Plus usata del 2018 a Brescia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...