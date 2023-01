Wanda Nara | Icardi non si arrende ma lei è «single» | cuori e fiamme sotto al post in bikini

(Di domenica 1 gennaio 2023) I tira e molla trae Maurohanno appassionato milioni di follower in tutto il mondo. La coppia argentina ha fatto molto parlare di se nei mesi scorsi per essersi prima separata...

Tuttosport

Mauro Icardi non molla. Nonostante le recenti dichiarazioni di, che ha assicurato che il loro matrimonio è morto e sepolto, il calciatore continua a provocare la donna. L'attaccante del Galatasaray ha commentato con le emoticon di due fuochi l'ultimo ...Coppie vip 2022, ecco chi si è lasciato quest'anno Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi Michelle Hunziker e Giovanni Angiolinie Mauro Icardi (ma ... Icardi zimbello del web: è bufera dopo l'ultimo commento a Wanda Nara Wanda Nara "martellante", finale 2022 infuocato per la showgirl che fa gioire i fans ancora una volta lasciandoli letteralmente senza parole ...Wanda Nara si conferma sempre più sexy: la showgirl ha pubblicato una foto in costume che ha scatenato la reazione di Icardi ...