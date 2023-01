Wanda Nara e l' incidente sexy in piscina | si fa un selfie in bikini ma il costume Senza veli sfiorato in diretta social

Corriere dello Sport

Un dettaglio che i social non hanno fatto fatica a far emergere, una foto che ha spiazzato i fan su Instagram. Il 2022 disi è chiuso così, con un selfie estremo a bordo piscina durante la sua vacanza in Argentina, vicino Buenos Aires. Il caldo di questi giorni ha 'costretto' la showgirl ad indossare bikini ...Commenta per primochiude il 2022 sui social col botto. La showgirl argentina, in vacanza in Uruguay , ha deciso di regalare ai suoi follower su Instagram una serie di scatti infuocati per salutare il 2022. ... Wanda Nara e il bikini bollente: arriva il commento hot di Icardi La showgirl si rilassa in vacanza e chiede un commento ai propri followers su Instagram. C'è un dettaglio in un fermo immagine che non è sfuggito a nessuno ed è diventato subito virale ...I tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi hanno appassionato milioni di follower in tutto il mondo. La coppia argentina ha fatto molto parlare di se nei mesi scorsi per essersi prima ...