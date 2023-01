Agenzia ANSA

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, al confine croato - sloveno, al valico di Bregana, dove è giunta a mezzogiorno per celebrare l'ingresso della Croazia nell'...Addio frontiere Per marcare l'ingresso oggi della Croazia nell'area Schengen e nell'Eurozona la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen , è giunta a mezzogiorno al confine sloveno -... Von der Leyen, giorno di orgoglio per Croazia ed Europa - Europa "L'anno nuovo è un momento di nuovi inizi, e oggi non c'è posto migliore in Europa per celebrarlo, come giorno di festa e di orgoglio per i croati, ma anche per tutti i cittadini dell'Europa". (ANSA) ...Per marcare l’ingresso oggi della Croazia nell’area Schengen e nell’Eurozona la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a mezzogiorno al confine sloveno-croato, al valico ...