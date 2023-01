Vlahovic è un' incognita e il tridente con Di Maria - Chiesa è lontano | il piano di Allegri

La Gazzetta dello Sport

Max Allegri aspetta Dusan, ma è consapevole che dovrà farne a meno ancora per un po'. Il centravanti serbo se la vede ... Per adesso resta dunque un'. Non perderti le Newsletter di ...Va detto che l'- sosta vale per tutte, capolista compresa: le pesanti sconfitte nelle ... La "nuova" Juve comincia da Cremona, mae Pogba sono ancora ai box Capitolo a parte merita la ... Vlahovic è un'incognita e il tridente con Di Maria-Chiesa è lontano: la soluzione di Allegri Cinquanta giorni di sosta e la Juve si ritrova di nuovo con l'infermeria affollata. Questo è quello su cui si concentra La Stampa che scrive come sia concreto il rischio ...Inter-Napoli è il big match che mercoledì sera illuminerà la ripresa del campionato di serie A dopo il Mondiale in Qatar - Il Milan a Salerno, la Juve a Cremona, gli impegni delle romane ...