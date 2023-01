Vip morti nel 2023 | elenco completo | primo Anita Pointer

Sky Tg24

... travolto in scooter da un camion andando a scuola; Fabio Cavazzuti e Ahmed Assairi, 19 anni,... per mesi è stata caccia ai, da Penelope Cruz , e ad Adam Driver e al sex simbol Patrick ......Rossana La scomparsa del Cavalier Amilcare Merlo Lo stupro al Parco Fluviale di Cuneo Cinque...e Cherasco La statua della vergine 'ribaltata' alla processione a Savigliano Il Ferragosto dei... Da Elisabetta II a Papa Ratzinger: i personaggi famosi morti nel 2022. FOTO Il 2022 per molti vip è stato un anno speciale per le nascite. C'è chi è diventato genitore per la prima volta e chi ha vissuto nuovamente questa gioia.La televisione non è un luogo edenico, il luogo della «pace», dell’assenza di gesti prima di quel gesto che inaugura l’imperfezione del vivere. Non ...