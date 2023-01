Vinicius Jr travolto da insulti razzisti | la reazione che scatena il caos | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Anche nella Liga continua a esserci un problema con il razzismo. A fare una pessima figura stavolta sono stati alcuni tifosi del Valladolid, che hanno sfogato suJr la loro frustrazione per la sconfitta che stava maturando contro il Real Madrid. Il brasiliano era appena stato sostituito al minuto 88 e stava facendo il giro da dietro la porta per arrivare alla sua panchina, quando è stato bersagliato dai tristemente noti buu. Non solo, perchéJr ha ricevutoe offese di ogni genere. Per un po' lui ha fatto finta di nulla: ha ignorato i tifosi per evitare di peggiorare la situazione, ma a un certo punto ha deciso di voltarsi e di sfogarsi esplodendo di gioia per il raddoppio di Benzema che è arrivato proprio in quel momento. L'esultanza gli è però costata cara, perché i tifosi ...