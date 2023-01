(Di domenica 1 gennaio 2023) Secondo il, iinnelsono stati100 mila. Secondo i dati aggiornati dal primo gennaio al 30 dicembre sono arrivate 104.061 persone, contro le 67.034 del 2021 e le 34 mila del. Il 28 dicembre, in particolare, è stato il giorno del mese di dicembre con più arrivi (939). Il mese con più sbarchi, invece, è stato agosto, con 16.822, mentre marzo ha registrato solo 1.358 arrivi. I Paesi di origine deisono soprattutto Egitto, Tunisia, Bangladesh, Siria e Afghanistan. Infine, i minori stranieri non accompagnati sono stati 12.687 (10.053 lo scorso anno, 4.687 nel 2020). I dati suidel ministero dell’Interno sono uno dei temi al centro dell’intervista di Matteo Piantedosi a ...

Il Sole 24 ORE

Sono stati oltre 100 mila i migranti sbarcati in Italia2022. Secondo i dati aggiornati del, dal primo gennaio al 30 dicembre sono arrivate 104.061 persone, contro le 67.034 del 2021 e le 34 mila del 2022. Il 28 dicembre, in particolare, è ...centro di Zagabria, a poche decine di metri dalla sede della Banca nazionale croata, che da ... Migranti,: rafforzare i controlli alle frontiere con Austria e Slovenia. La direttiva Vacanze,... Viminale, nel 2022 sbarcati in Italia oltre 100mila migranti Cordaz, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è tornato all’Inter nell’estate 2021, 18 anni dopo il suo esordio con questi colori. Il portiere interista nato l’1 di gennaio 1983 a Vittorio Venet ...Secondo i dati del Viminale aggiornati al 30 dicembre, nel 2022 in Italia sono sbarcati 104.061 migranti (nel 2021 erano 67.034, 34.134 nel 2020). Di questi ...