VIDEO Ciclocross | clamorosa caduta per Tom Pidcock “Spero non si sia vista in TV”

(Di domenica 1 gennaio 2023) Nella prima gara dell’anno bruttae gravissimo errore per Tom. Il britannico, campione del mondo in carica, era nettamente al comando dell’X20 Trofee in quel di Baal, ma poi in un salto, esagerando lo slancio per i fotografi è finito a terra ed è stato sorpassato da Eli Iserbyt. Il suo commento nel post gara è chiaro: “È stata unastupida, mache almeno si siain tv. Ero un po’ scioccato. Oggi non mi sentivo benissimo, ma volevo fare un veloce ultimo giro. Sono andato veloce un po’ ovunque, ma quello era un punto pericoloso. Non è stata la mia idea migliore“. A livello fisico: “Ho un taglio, ma non è il problema più grosso. Sono principalmente i lividi. Vedremo più tardi. In questo momento sono ancora pieno di adrenalina”....

