Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2023 ore 19 | 00

(Di domenica 1 gennaio 2023)DEL 1 GENNAIOORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUON ANNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE REGOLARE E TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1CODE PER PRESENZA ANIMALI SU CARREGGIATA TRA LA BARRIERASUD E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE E SULL’A1 FIRENZECODE PER INCIDENTE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD DIREZIONEPER QUANTO RIGUARDA IL LAVORI CON IMPATTO SULLARICORDIAMO CHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI, A PARTIRE ...