Verso il jet di nuova generazione. Il Gcap secondo la Difesa giapponese

Leggi su formiche

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il Global Combat Air Programme, progetto annunciato a inizio mese dai governi di Giappone, Italia e Regno Unito per lo sviluppo dell’aereo da caccia dientro il 2035, “unirà” i vantaggi tecnologici accumulati dai tre Paesi e “condividerà i rischi e i costi di sviluppo”, spiega il ministero dellainterpellato da Formiche.net. Il Giappone ha accumulato competenze tecnologiche attralo sviluppo di caccia F-2 e X-2 di e del motore XF-9, per citare alcuni esempi. Il Regno e l’Italia l’hanno fatto con lo sviluppo congiunto dell’Eurofighter Typhoon e con la partecipazione all’F-35 Joint Strike Fighter a guida statunitense. Progetti in cui hanno avuto un ruolo centrale laMitsubishi Heavy Industries, l’italiana Leonardo e la britannica BAE ...