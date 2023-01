Verso il 2023 Il bilancio non solo per l’Italia di Castellaneta

Leggi su formiche

(Di domenica 1 gennaio 2023) Che 2022 è stato e qualeci attende? L’auspicio personale è ovviamente che il prossimo anno sia caratterizzato da minore instabilità e conflittualità a livello internazionale con un ritorno graduale a situazioni più gestibili. Lo scoppio della guerra in Ucraina è stato il secondo “cigno nero” in meno di tre anni e lo shock su un sistema globale già messo a dura prova dalla pandemia è stato profondo. Per ridurre la tensione internazionale è dunque necessario prima di tutto comprendere i cambiamenti che si sono verificati nell’arco di questi mesi per poi provare ad individuare dei possibili correttivi che riportino il “sistema mondo” in una situazione di maggiore equilibrio. Il 2022 si conclude sostanzialmente con un’immagine dal forte valore simbolico: l’abbraccio di Biden a Zelensky a Washington, segno che l’Occidente (ma soprattutto gli Usa, considerando la ...