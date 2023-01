Vela | una pulsar al limite della polarizzazione

Giornale della Vela

Incontri, un fumo, ogni tanto e anche ora, molto più solcato di un tempo, potresti annoiarti e non incontrare compagni di giochi per settimane, alle volte. I figli di Eolo amano il ...I migranti sono stati condotti in porto da un'unità della Guardia costiera di Roccella Ionica che li aveva intercettati a circa trenta miglia dalla costa mentre erano a bordo dibarcaalla ... VIDEO Scuola di VELA - Gli interni di una barca a vela da crociera Riprende la tradizione di “bagnare” il nuovo anno con una nuotata in mare, tuffandosi al Lido di Venezia dalla spiaggia del Blue Moon. Un appuntamento, giunto alla 42esima edizione, promosso dal Grupp ...Tra i circa 76 migranti soccorsi c’è anche una bambina nata durante la permanenza in mare, e tre bambine in tenera età ...