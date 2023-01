Vela | una pulsar al limite della polarizzazione

Giornale della Vela

GENNAIO: muore Franco Cavallo (89 anni), bronzo olimpico nella classe Star in coppia con ... capitano del Perugia che nella stagione 1978 - 1979 arrivo' secondo in Serie A senza mai perdere...Al termine della storia i bambini si cimenteranno in"caccia alla tartaruga con la" negli ambienti di Palazzo Vecchio. PALAZZO MEDICI RICCARDI Occhio al Novecento per chi: per famiglie ... VIDEO Scuola di VELA - Gli interni di una barca a vela da crociera Genova - Non solo Grand Finale di The Ocean Race e promozione nelle tappe estere della regata più dura e affascinante al mondo. Genova potrà contare, allo start di Alicante di domenica 15 gennaio 2023 ...