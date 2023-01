Vasto | bambina di 8 anni morta a Capodanno per un malore improvviso

Zonalocale

Tragedia improvvisa nelle prime ore di Capodanno. Poco prima delle 7.30 di oggi, primo gennaio 2023, a Vasto (Chieti) è morta Pamela, una bambina di 8 anni per un arresto cardiocircolatorio. Una volta scattato l'allarme lanciato dai genitori della piccola, sul posto sono arrivati i sanitari del 118.