United Cup di Tennis | stanotte Italia-Norvegia per il Gruppo E

(Di domenica 1 gennaio 2023) Brisbane – Il 2 ed il 3 gennaio l’affronta lanella seconda sfida valida per ilE della “Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che Supertrasmette in diretta. La squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice all’esordio sul Brasile (3-2), gioca al “QueenslandCentre” di Brisbane. Nella notte tra domenica e lunedì (in) Martina Trevisan, n.27 WTA, trova dall’altra parte della rete Ulrikke Eikeri, n.388 WTA: la 29enne mancina di Firenze è avanti per 2-1 nei precedenti con la 20enne di Oslo dopo il successo negli ottavi del WTA 125k di Belgrado nel 2021. A seguire Lorenzo Musetti, n.23 ATP, deve vedersela con Viktor Durasovic, n.345 ATP: tra il 20enne di Carrara ed il 25enne di Orkdal non ...

OA Sport

Negli altri tie risaltano Zverev contro Fritz, Nadal opposto a de Minaur, Swiatek - Bencic e Tsitsipas - Goffin Penultimo giorno della fase a gironi alla, con la prima parte dei cinque ...Due successi su due nellaper Dimitar, che ha rimarcato l'importanza dell'evento che "ci dà l'opportunità di giocare a questo livello e con questi tennisti, portando anche più interesse per lo ... United Cup 2023: perché l’Italia è costretta a battere la Norvegia di Ruud per qualificarsi ed evitare la beffa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Norvegia United Cup in tv/streaming – La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Lorenzo Muset ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Norvegia di United Cup in tv/streaming – La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Martina Trev ...