United Cup di tennis | Italia - Norvegia | orari e dove vedere le sfide - Sport - Tennis - quotidiano net

Dopo aver battuto il Brasile, il team azzurro deve fare altrettanto con Ruud e compagni per assicurarsi il pass per i ...Atp Tennis Grigor Dimitrov ha fatto il suo debutto allasfoderando una buona prestazione che però non è bastata per avere la meglio su Stefanos Tstsipas. Il greco alla fine si è imposto con un 4 - 6, 6 - 2, 7 - 6 in rimonta. Il tennista bulgaro ... United Cup 2023: perché l’Italia è costretta a battere la Norvegia di Ruud per qualificarsi ed evitare la beffa La United Cup 2023 di tennis vede andare in archivio la quarta giornata a Sydney: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia emette il primo verdetto. Nel Girone B la Gran Bretagna bat ...La United Cup 2023 di tennis vede andare in archivio la quarta giornata a Brisbane: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia vede nel Girone B la Polonia battere il Kazakistan per 4- ...