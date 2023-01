United Cup 2023 | vittorie di Brasile e Repubblica Ceca Ruud non basta alla Norvegia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Arrivano i primi verdetti dai campi in cui si sta disputando laCup, torneo tennistico per nazioni a formazioni miste. Calato il sipario sui match Germania-a Sydney ea Brisbane, sfida quest’ultima che interessa da vicino l’Italia essendo le due squadre menzionate presenti nel Gruppo E. Partiamo proprio dal quest’ultima contesa. I verdeoro avevano il vantaggio di partire con i due successi nei singolari di ieri, per cui agli scandinavi serviva un mezzo miracolo. Ci ha provato il n.3 del mondo, Casper, a dare il viariscossa norvegese. Netta l’affermazione del finalista del Roland Garros e degli US Open 2022 contro Thiago Monteiro (n.71 del ranking) per 6-3 6-2.però che ha pagato dazio nel ...

Atp Tennis Non sono mancate le sorprese nel programma di gare disputato sabato 31 dicembre allain Australia. Diverse le sconfitte di lusso che hanno complicato i piani di alcune forti nazioni, Germania e Spagna su tutte, che rischiano concretamente di uscire dalla competizione e non ...Il giocatore spagnolo, dopo la sconfitta nella, ha invitato la stampa a non continuare a chiedere continuamente del suo ...Arrivano i primi verdetti dai campi in cui si sta disputando la United Cup 2023, torneo tennistico per nazioni a formazioni miste. Calato il sipario sui match Germania-Repubblica a Sydney e Brasile-No ...Arrivano i primi verdetti dai campi in cui si sta disputando la United Cup 2023, torneo tennistico per nazioni a formazioni miste. Calato il sipario sui match Germania-Repubblica a Sydney e Brasile-No ...