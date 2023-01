United Cup 2023 | programma e orari partite lunedì 2 gennaio con Italia

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il, l’ordine di gioco e glidella quinta giornata, lunedì 2 gennaio, dellaCup, evento che apre la nuova stagione tennistica. Torna in campo l’, opposta alla Norvegia e a caccia della vetta del girone che vorrebbe dire proseguire nella competizione. Gare cruciali anche negli altri gruppi, in cui la situazione è in bilico e si combatte per la vittoria. Di seguito tutti gli incontri in, CALENDARIO E COPERTURA TV CALENDARIORISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTALUNEDI’ 2 GENNAIO BRISBANEvs NORVEGIA Ore 04:00 – Martina Trevisan (ITA) vs. Malene Helgo ...