United Cup 2023 | Polonia-Kazakistan 4-1 Per Hurkacz e compagni sarà “spareggio” con la Svizzera

(Di domenica 1 gennaio 2023) LaCupdi tennis vede andare in archivio la quarta giornata a Brisbane: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia vede nel Girone B labattere ilper 4-1 dopo aver vinto i tre match odierni. Nello stesso raggruppamento riposa la, che da domani sfiderà lain quello cheuna sorta diper il primato in classifica. La sfida interessa anche l’Italia: la vincitrice di questo girone affronterà poi la vincitrice del gruppo degli azzurri per l’accesso alle semifinali. Dopo l’1-1 di ieri i polacchi si sono portati in vantaggio grazie al successo di Hubertin tre set su Alexander Bublik, battuto per 7-6 (8) 4-6 6-3. Il punto decisivo lo porta poi Magda ...

L'unico verdetto di giornata alla2023 corrisponde a una clamorosa sorpresa. La Spagna di Rafa Nadal e Paula Badosa è aritmeticamente eliminata. Fatale la sconfitta contro la Gran Bretagna , che bissa il successo all'...Il 2 ed il 3 gennaio l'Italia affronta la Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della "", nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTennis trasmette in diretta. La squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice all'esordio sul Brasile (3 - 2), ... United Cup 2023: perché l’Italia è costretta a battere la Norvegia di Ruud per qualificarsi ed evitare la beffa La United Cup 2023 di tennis vede andare in archivio la quarta giornata a Brisbane: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia vede nel Girone B la Polonia battere il Kazakistan per 4- ...NADAL-DE MINAUR STREAMING GRATIS - Nella notte italiana di lunedì 2 gennaio prenderà il via la quinta giornata della United Cup, torneo tennistico misto ...