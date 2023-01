United Cup 2023 | perché l’Italia è costretta a battere la Norvegia di Ruud per qualificarsi ed evitare la beffa

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) Non si potranno fare calcoli domani, a partire dalle 04.00 italiane, nella sfida trae ladel Gruppo E diCup. Nella competizione per nazioni a squadre miste, gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 3-2 contro il Brasile. Un successo importante, ma non decisivo per quanto è accaduto quest’oggi tra la selezione verdeoro e la, terza compagine facente parte del raggruppamento. La netta affermazione (4-1) dei sudamericani costringerà i nostri portacolori ai norvegesi senza potersi permettere delle distrazioni. Se, infatti, la compagine tricolore perdesse 3-2 contro gli scandinavi, si sarebbe fuori dai giochi in quanto il Brasile andrebbe avanti, potendo contare su 6 vittorie e 4 sconfitte, rispetto ai 5 successi e ai 5 ko degli italiani. E’ chiaro che la ...