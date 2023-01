United Cup 2023 | le combinazioni dei gruppi per il passaggio del turno Italia | serve battere la Norvegia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Alla vigilia degli ultimi due giorni di impegni in chiaveCup, andiamo a scoprire quello che può accadere nei vari raggruppamenti di questa nuova competizione che ha preso il posto dell’ATP Cup. Il format prevede che i vincitori deiA e F, B ed E, C e D si affrontino tra di loro in finali cittadine. Oltre alle tre vincitrici, passa alle Final Four anche una quarta formazione, la migliore tra le perdenti basandosi sui tre match disputati. Nel gruppo A il Belgio, per qualificarsi, deveper 4-1 o 5-0 la Grecia. Con qualunque altro risultato passano gli ellenici. Il corrispondente gruppo F, che determinerà la finale cittadina a Perth, vedrà Francia e Croazia a giocarsi la possibilità di disputare il terzo confronto.Cup, l’...

OA Sport

