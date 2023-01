United Cup 2023 | la Gran Bretagna elimina la Spagna e si qualifica | ok Polonia e Croazia

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’unico verdetto di giornata allaCupcorrisponde a una clamorosa sorpresa. Ladi Rafa Nadal e Paula Badosa è aritmeticamenteta. Fatale la sconfitta contro la, che bissa il successo all’esordio contro l’Australia e si assicura il primo posto del girone. Decisivo il successo di Dan Evans, che ha battuto in tre set Ramos-Vinolas, regalando ai suoi l’ultimo punto necessario dopo il 2-0 della prima giornata. Prima di lui ci aveva provato Harriet Dart, venendo però sconfitta in rimonta dalla più quotata Badosa. Laaccede dunque alla “finale della città”, in cui contenderà alla vincitrice dell’altro gruppo che si gioca a Sydney l’accesso alle semifinali. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV CALENDARIO ...

OA Sport

