United Cup 2023 | Croazia-Argentina 5-0 I balcanici sfideranno la Francia per il primato

(Di domenica 1 gennaio 2023) LaCupdi tennis vede andare in archivio la quarta giornata: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia vede nel Girone F la vittoria dellaper 5-0 sull’. Nello stesso raggruppamento, che si gioca a Perth, da domani iaffronteranno laper il passaggio del turno. I croati, forti del 2-0 maturato ieri, chiudono i conti col primo singolare odierno, in cui Petra Martic supera in tre set Nadia Podoroska col punteggio di 6-2 4-6 6-1. Ininfluenti gli ultimi due incontri: nel secondo singolare Borna Gojo regola Federico Coria con lo score di 7-6 (5) 6-4, infine nel doppio misto Tara Wurth e Borna Gojo superano al match tie break Nadia Podoroska e Tomas Martin Etcheverry per 1-6 6-4 10-4.Cup ...

Grande intesa fra i due tennisti, che hanno vinto in coppia il loro ...Dopo aver battuto il Brasile, il team azzurro deve fare altrettanto con Ruud e compagni per assicurarsi il pass per i ...La United Cup 2023 di tennis vede andare in archivio la quarta giornata: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia vede nel Girone F la vittoria della Croazia per 5-0 sull’Argentina.La United Cup 2023 di tennis vede andare in archivio la quarta giornata a Sydney: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia emette il primo verdetto. Nel Girone B la Gran Bretagna bat ...