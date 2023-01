Un posto al sole | trame dal 2 al 6 gennaio 2023 | Diego nelle mani di Lia

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Unalinaugurerà il nuovo anno con una settimana di programmazione ricca di eventi e colpi di scena. Stando alledal 2 al 6, infatti, Alice si convincerà di aver provocato la crisi tra Nunzio e Chiara e rischierà di far scoprire la sua relazione con il ragazzo. Intanto, Cerruti si ritroverà inaspettatamente a tavola con Castrese alla cena organizzata da Mariella per Capodanno e piano piano comincerà a rendersi conto che il giovane e Bufalotto sono la stessa persona. In seguito, Alberto verrà a sapere che Niko ha accettato di occuparsi del caso dei gioielli per conto di Lia, la quale si renderà conto di poterpolarea proprio piacimento per mettere lesul tesoro. Poco dopo, Nunzio si confronterà ...