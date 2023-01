Un legame sempre più forte. La lettera dell’ambasciatrice canadese in Ue

Leggi su formiche

(Di domenica 1 gennaio 2023) Questo articolo è dedicato alla memoria di Mauro Petriccione, capo negoziatore dell’Ue per il Ceta, scomparso inaspettatamente nell’agosto del 2022. I suoi amici canadesi sentiranno profondamente la sua mancanza. *** Il 24 febbraio 2022, la Russia – sotto l’autorità del Presidente Vladimir Putin – ha invaso il territorio sovrano dell’Ucraina per la seconda volta, dopo l’invasione della Crimea nel 2014. Nel dicembre 2022, mentre scrivo questa riflessione, l’Ucraina si difende da 10 mesi con l’aiuto del sostegno e delle forniture degli alleati, tra cui il Canada. La guerra è tornata in Europa. Mentre si moltiplicavano gli sforzi straordinari per il sostegno e le forniture militari all’Ucraina, nelle capitali del G7 era iniziata una serie altrettanto straordinaria di discussioni su una risposta economica e umanitaria alla guerra della Russia. Al centro delle discussioni in Europa c’era e ...